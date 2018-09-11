Штаб по поиску 13-летней Маши Ложаревой переехал в Прокошево
Уже почти полтора месяца в Нижегородской области ведутся поиски 13-летней Маши Ложкаревой. 1 августа она уехала кататься на велосипеде в садовом товариществе «Борок» в Кстовском районе и исчезла. С тех пор девочку никто не видел, у волонтеров нет ни одной зацепки.
До вчерашнего дня штаб по поиску Маши находился находился в СНТ «Борок» в доме ее отца - Владимира Ложкарева.
Поздно вечером 10 сентября поисково-спасательный отряд «Волонтер» сообщил, что штаб поменял дислокацию в связи с возросшим количеством задач на территории деревни Прокошево (Кстовский район).
Теперь он находится в здании Прокошевского сельсовета, соседняя дверь от опорного пункта полиции. Штаб там будет работать до выполнения всех задач на территории. Ориентировочно пять-десять дней.
Кухня и место стоянки автомобилей будет работать по адресу: СНТ «Борок», дом № 10, въезд со стороны поля. Место более известно постоянным участникам поиска как «Отель у пикапа».
Приметы Маши: рост 164, худощавое телосложение, русые волосы средней длины.
Она была одета в белую футболку с рисунком и голубые джинсовые шорты. Носит очки, при себе был сотовый телефон. Мария уехала на велосипеде красного цвета.
Сотрудники полиции просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемой или обстоятельствах её исчезновения, сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Кстовскому району 8 (83145) 3-92-45, или по каналу связи «02».
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