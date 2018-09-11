Штаб по поиску 13-летней Маши Ложаревой переехал в Прокошево

СЕГОДНЯ 10:30 2018-09-11T10:32:07+03:00

Он будет там находиться в течение пяти-десяти дней

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Уже почти полтора месяца в Нижегородской области ведутся поиски 13-летней Маши Ложкаревой. 1 августа она уехала кататься на велосипеде в садовом товариществе «Борок» в Кстовском районе и исчезла. С тех пор девочку никто не видел, у волонтеров нет ни одной зацепки.

До вчерашнего дня штаб по поиску Маши находился находился в СНТ «Борок» в доме ее отца - Владимира Ложкарева.

Поздно вечером 10 сентября поисково-спасательный отряд «Волонтер» сообщил, что штаб поменял дислокацию в связи с возросшим количеством задач на территории деревни Прокошево (Кстовский район).

Теперь он находится в здании Прокошевского сельсовета, соседняя дверь от опорного пункта полиции. Штаб там будет работать до выполнения всех задач на территории. Ориентировочно пять-десять дней.

Кухня и место стоянки автомобилей будет работать по адресу: СНТ «Борок», дом № 10, въезд со стороны поля. Место более известно постоянным участникам поиска как «Отель у пикапа».

Приметы Маши: рост 164, худощавое телосложение, русые волосы средней длины.

Она была одета в белую футболку с рисунком и голубые джинсовые шорты. Носит очки, при себе был сотовый телефон. Мария уехала на велосипеде красного цвета.

Сотрудники полиции просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемой или обстоятельствах её исчезновения, сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Кстовскому району 8 (83145) 3-92-45, или по каналу связи «02».

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