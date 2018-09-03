2018-09-03T12:16:17+03:00
Происшествия

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в результате взрыва на заводе в Дзержинске

Одна из них до сих пор находится в реанимации
Юлия ИСАЕВА
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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в результате взрыва на заводе имени СвердловаМинздрав рассказал о состоянии пострадавших в результате взрыва на заводе имени СвердловаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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По информации министерства здравоохранения Нижегородской области, на сегодняшний день состояние троих пострадавших в результате взрыва на заводе имени Свердлова в Дзержинске оценивается как удовлетворительное. Они сейчас находятся в в травматолого-ортопедическом отделении. У всех прослеживается положительная динамика.

Четвертая раненая до сих пор в реанимации с тяжелым ожоговым шоком.

Напомним, вчера, 2 сентября, под завалами на заводе имени Свердлова нашли тела еще двоих человек. До этого они числились пропавшими без вести. Таким образом, число жертв взрыва увеличилось до пяти. По словам ГУ МЧС, разборы завалов до сих пор ведутся.

Взрыв на предприятии произошел 31 августа около 10 часов утра. В момент трагедии рабочие занимались перегрузкой устаревших противопехотных фугасных мин. В причинах происшествия сейчас разбираются следователи.

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