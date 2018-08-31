Пострадавшие во время взрыва в Дзержинске имеют право на страховые выплаты до 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:47 2018-08-31T17:47:52+03:00

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Иждивенцы погибших и пострадавшие во время взрыва на заводе им. Свердлова в Дзержинске имеют право на страховые выплаты до двух миллионов рублей.

По словам президента Национального союза страховщиков ответственности Игоря Юргенса, это прописано в законе об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта.

В данном случае ответственность владельца застрахована в «Ингосстрахе». Там наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты подтвердили.

Чтобы получить компенсацию, пострадавшим надо обратиться к страховщику с заявлением, удостоверяющим личность документом, медицинским заключением с описанием степени и характера полученных травм.

Родственники погибших должны предъявить свидетельство о смерти и документы, подтверждающие право получения страховой выплаты.

Плюсом к двум миллионам рублей возможно получить 25 тысяч рублей в качестве возмещения расходов на погребение и за причинение вреда здоровью.