СЕГОДНЯ 09:42 2018-09-01T09:49:35+03:00

Трехдневный траур по погибшим при взрыве на заводе им. Свердлова объявлен в Дзержинске. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Все торжественные линейки в школах города сегодня начались с минуты молчания

Изменить размер текста: A A

Трехдневный траур по погибшим при взрыве на заводе им. Свердлова сегодня объявлен в Дзержинске Нижегородской области.

Напомним, трагедия на предприятии произошла 31 августа в 9:55. Ранним утром в одном из цехов завода произошел взрыв, после которого начался пожар. Его удалось локализовать только около полудня, а ликвидировать в 13:16. В результате взрыва три человека погибли, еще двое числятся пропавшими без вести. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести, один из них в тяжелом состоянии доставлен в нижегородский ожоговый центр. В связи с трагедией городские власти Дзержинска решили отменить все праздничные мероприятия.

- Глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров объявил трехдневный траур по погибшим в результате взрыва на заводе имени Свердлова, - сообщается на официальной странице администрации в социальной сети. - С 1 по 3 сентября в городе будут приспущены флаги на административных зданиях, а также отменены праздничные мероприятия. Торжественные линейки в школах города 1 сентября начнутся с минуты молчания.

Напомним, накануне глава Нижегородской области Глеб Никитин пообещал оказать помощь семьям всех погибших и пострадавших во время взрыва. Соответствующее поручение было дано региональному министерству социальной политики и руководству Дзержинска.