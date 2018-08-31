2018-08-31T15:59:43+03:00
Происшествия

Стали известны имена пострадавших при взрыве на заводе им. Свердлова в Дзержинске

Официально подтверждена гибель троих рабочих [онлайн-трансляция]
Юлия ВАСИЛИШИНААнастасия НАЗАРОВА
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Взрыв произошел на оборонно-промышленном предприятии утром 31 августаВзрыв произошел на оборонно-промышленном предприятии утром 31 августаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Постепенно стали появляться подробности трагедии, случившейся на заводе имени Свердлова в Дзержинске 31 августа.

Напомним, на нижегородском оборонно-промышленном предприятии прогремел взрыв. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Возгорание был локализован в 12:16, а последствия его удалось ликвидировать в 13:05. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Взрыв произошел на оборонно-промышленном предприятии утром 31 августа Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Взрыв произошел на оборонно-промышленном предприятии утром 31 августаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сначала источник в правоохранительных органах Дзержинска сообщил «Комсомольской правде - Нижний Новгород», что погибшими числятся трое, еще четыре человека ранены. Однако позже появилась информация, что количество погибших при взрыве увеличилось до четырех человек, а количество раненых – до 15 человек.

Взрыв произошел на оборонно-промышленном предприятии утром 31 августа Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Взрыв произошел на оборонно-промышленном предприятии утром 31 августаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

При этом в пресс-службе ГУ МЧС России по региону «Комсомолке» сообщили, что по данным на 15:15 погибших все-таки трое, а пострадавших четверо.

Известны имена работников завода, получивших термические ожоги: Е. М. Мамохина, Ю. М. Сергеева, М. А. Михайлов и Н. С. Мишуков.

- Двое числятся без вести пропавшими, - передает корреспондент «Комсомольской правды» с места событий.

Во время ликвидации взрыва пострадали два сотрудника МЧС. Они получили тепловой удар. Тела погибших еще не опознаны. В ближайшее время этим займутся следственные органы.

На место трагедии прибыл глава Нижегородской области Глеб Никитин Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На место трагедии прибыл глава Нижегородской области Глеб НикитинФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ранее сообщалось, что одна из пострадавших – 34-летняя женщина – получила ожог 80 процентов тела. Она была доставлена в Университетскую клинику Приволжского медуниверситета (Нижний Новгород) с ожоговым шоком.

- Еще четверо пострадавших пока находятся в больнице Дзержинска. Подробности сообщим позднее, - прокомментировал Алексей Никонов, руководитель пресс-службы ПИМУ.

По факту происшествия на территории завода организована доследственная проверка. Предварительно 31 августа при осуществлении технических работ произошел хлопок и задымление.

Ликвидация последствий взрыва находится на личном контроле главы региона Глеба Никитина, который уже прибыл на место трагедии.

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