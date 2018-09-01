Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве на заводе им. Свердлова

СЕГОДНЯ 14:26 2018-09-01T14:26:46+03:00

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Состояние пациентки, пострадавшей 31 августа при взрыве на заводе им. Свердлова в Дзержинске, остается стабильно тяжелым. Об этом сообщили в пресс-службу Университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета.

- Состояние пациентки, доставленной в университетскую клинику ПИМУ после взрыва в Дзержинске, остается стабильно тяжелым, - говорится в сообщении. – Она находится в отделении реанимации ожогового центра, под постоянным наблюдением врачей.

Напомним, страшная трагедия произошла 31 августа на заводе им. Свердлова в Дзержинске. Там в одном из цехов произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. Еще двое числятся пропавшими без вести. Четыре человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе одна женщина находится в тяжелом состоянии в университетской клинике ПИМУ.

По словам главы Нижегородской области Глеба Никитина, семьям всех пострадавших и погибших будет оказана помощь. Соответствующее поручение дано региональному министерству социальной политики и руководству города Дзержинска.