МЧС: площадь пожара на заводе им. Свердлова в Дзержинске составила 80 квадратных метров

СЕГОДНЯ 14:44 2018-08-31T14:47:47+03:00

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После получения сообщения о происшествии на заводе им. Свердлова в Дзержинске 31 августа на место выехали пожарно-спасательные подразделения по рангу пожара №3.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, пожар локализован в 12:16, а последствия ликвидированы в 13:05. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Причины произошедшего устанавливаются, информация по пострадавшим уточняется.

Сейчас на территории завода и около него работают 193 человека, 26 единиц техники, от МЧС 166 человек, 18 единиц техники. Процесс контролирует врио начальника ГУ МЧС России по региону Валерий Синьков.

Напомним, по неофициальным данным, погибло четыре человека, пострадали 15 человек. Могут быть про-павшие без вести.

По факту происшествия на территории завода организована доследственная проверка. Предварительно 31 августа при осуществлении технических работ произошел хлопок и задымление.

Ликвидация последствий взрыва находится на личном контроле главы региона Глеба Никитина.