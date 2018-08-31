2018-08-31T12:45:46+03:00
Происшествия

4 погибших и 15 раненых: появились новые данные о пострадавших из-за взрыва в Дзержинске

Трагедия на оборонном заводе произошла утром 31 августа
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Количество погибших в результате взрыва на заводе имени Свердлова в Дзержинске увеличилось до четырех человек, а количество раненых – до 15 человек. Об этом сообщил «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах города Дзержинска.

Напомним, трагедия на оборонном производстве произошла утром в пятницу, 31 августа 2018 года. Взрыв случился в цехе по утилизации мин, после чего на предприятии начался пожар.

- Здание оцеплено, проводится проливка территории и здания пожарной охраной. О развитии событий будем информировать дополнительно, - сообщили в пресс-службе завода имени Свердлова.

В настоящее время на месте работают пожарные, спасатели и следователи. Информация о пропавших без вести уточняется, на предприятии проводится перекличка. По факту происшествия организована доследственная проверка.

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