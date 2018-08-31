Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве в Дзержинске

СЕГОДНЯ 13:27 2018-08-31T13:27:43+03:00

Ликвидация последствий взрыва на заводе им. Свердлова на личном контроле главы региона

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Ликвидация последствий взрыва, который прогремел на заводе им. Свердлова в Дзержинске утром 31 августа, находится на личном контроле главы региона Глеба Никитина. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» сообщили в пресс-службе облправительства.

Он поручил региональному минздраву оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Также даны поручения оказать поддержку пострадавшим и семьям погибших.

- Министерству соцполитики региона с администрацией Дзержинска поручено проработать вопросы оказания материальной помощи семьям погибших, - рассказали «Комсомолке».

В настоящее время на месте происшествия находятся все оперативные службы. Информация оперативно доходит до Глеба Никитина.

Напомним, по неофициальным данным, погибло четыре человека, пострадали 15 человек. Могут быть пропавшие без вести.

По факту происшествия на территории завода организована доследственная проверка. Предварительно 31 августа при осуществлении технических работ произошел хлопок и задымление.

Возле ближайших жилых домов уже проводятся лабораторные исследования воздуха.