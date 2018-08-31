2018-08-31T13:09:56+03:00
Происшествия

Следователи проводят проверку по факту взрыва в Дзержинске

Трагедия произошла утром 31 августа 2018 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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По факту происшествия на территории завода имени Свердлова в Дзержинске организована доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- По предварительным данным, 31 августа 2018 года при осуществлении технических работ произошел хлопок и задымление. На место происшествия незамедлительно выехали следователи отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Нижегородской области, - рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что осмотр места происшествия в настоящее время затруднен из-за того, что на территории завода до сих пор продолжаются работы, проводимые сотрудниками МЧС по ликвидации последствий.

Напомним, трагедия произошла на заводе имени Свердлова утром в пятницу, 31 августа. По неофициальным данным, погибло четыре человека, пострадали 15 человек. Кроме того, могут быть пропавшие без вести.

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