ПСО «Волонтер» собирается закрыть полевой штаб на месте поисков 13-летней Маши Ложкаревой

СЕГОДНЯ 13:42 2018-08-14T13:48:57+03:00

Объявлено вознаграждение в размере 500 тысяч рублей тому, кто укажет точное местоположение Маши Ложкаревой Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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На четырнадцатый день поисков 13-летней Маши Ложкаревой, пропавшей в садовом товариществе «Борок» Кстовского района, поисково-спасательный отряд «Волонтер» сообщил, что необходимости в полевом лагере больше нет.

- Сейчас обсуждается вопрос о закрытии полевого лагеря на месте поисков Маши, чтобы не ночевать там и не готовить. Все-таки это затратно. Поэтому будет ездить туда напрямую из города, - уточнил координатор Сергей Шухрин в беседе с «Комсомольской правдой» в Нижнем Новгороде». - Но сегодня-завтра все остается как есть.

Однако закрытие полевого штаба не означает прекращение поисков девочки. Хотя, честно говоря, с каждым днем добровольцев становится все меньше.

- Количество волонтеров снизилось и давно. Москвичи, например, уехали пять дней назад. Наших волонтеров где-то два десятка. Приезжают-уезжают, - добавил собеседник.

Поиски 13-летнего подростка вышли за пределы Нижегородской области. Ориентировки и оповещения разосланы в соседние регионы: в Мордовию, Владимирскую и Кировскую области.

Напомним, что разыскивается девочка худощавого телосложения, ростом 164 см, с русыми волосами средней длины. На ней были надеты белая футболка с рисунком и голубые джинсовые шорты. Носит очки, с собой был сотовый телефон. Велосипед был красного цвета.

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