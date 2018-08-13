Мама пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой написала трогательный пост в социальной сети

СЕГОДНЯ 19:30 2018-08-13T19:48:55+03:00

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Мама пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой написала очень трогательный пост в социальной сети:

- Самая любимая и самая лучшая девочка... У нас с ней планов громадьё...

И выложила фотографии Маши, на которых она такая разная, озорная, счастливая.

Под этим постом сразу же появились десятки комментариев с поддержкой.

Мама пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой написала трогательный пост в социальной сетиФото: СОЦСЕТИ

- Галочка, молюсь за вас всех... Не могу, не знаю, что сказать. Чем помочь? – написала Анжелика Пашкова. - Я верю, что твоя любовь бережет ее.

- Галина, каждый раз, когда беру в руки телефон, первым делом проверяю, нет ли новостей о Маше. Вглядываюсь во всех подростков на улице, очень-очень с Вами, - сочувствует Anna Rudenko.

- Галина, держитесь. Мне кажется, весь город переживает и ждет хороших новостей. Пусть они будут! – поддерживает Юлия Брагова.

Предлагают маме пропавшей девочки и психологическую помощь.

- Моя дочь уходила из дома. Два месяца гуляла. Если нужно обсудить, - пишите в личку! – пригласила Anna Ulyanova-Samoylova.

Мама Маши лишь благодарит всех за поддержку. Но обсуждать свое горе с кем-либо не хочет. У Галины есть еще двое младших сыновей-дошкольников. Им сейчас она посвящает все свое время. Мальчики тоже нервничают и переживают. Но как только удается оставить их с кем-то из родственников или друзей, она приезжает в штаб поискового отряда.

- Я только работник кухни, помогаю обеспечивать поисковиков горячим питанием. Поисковые отряды работают, все, кто должны искать Машу, работают на пределе человеческих сил. Спасибо всем, - написала Галина Смирнова.

По словам друзей, поездки в штаб поддерживают ее.

- Она видит, что поиски идут, что каждый день Машу ищет огромное количество людей, что ее не оставили один на один с ее горем, им помогают. Это дает силы, - считает Ольга Маркичева.

«На сегодня общий район поиска Маши Ложкаревой – около девятисот квадратных километров, все возможные средства использованы…» 00:00 00:00

Напомним, 13-летняя Маша Ложкарева пропала 1 августа в садовом товариществе «Борок» рядом с деревней Горный Борок Кстовского района. Она поехала кататься на красном велосипеде и не вернулась.

Сейчас недалеко от садового товарищества развернут штаб по поиску Маши. Каждый день сотни волонтеров, добровольцев, военных, сотрудников МЧС, полиции и следователи ищут пропавшую девочку. Приезжали волонтеры из других регионов: Костромы, Казани, Москвы, Мордовии, Владимира, которые работали несколько дней и жили в палатках на территории штаба. Но, к сожалению, пока не найдена ни сама Маша, ни ее вещи.