2018-08-15T11:43:05+03:00
Общество

Маму пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой обвинили в черствости

После интервью на одном из телеканалов нижегородцы посчитали, что мама недостаточно страдает
Юлия ДАНЧЕНКО
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Маму пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой обвинили в черствостиМаму пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой обвинили в черствостиФото: СОЦСЕТИ
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После известия о том, что штаб волонтеров по поиску пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой сворачивается, мама Маши дала интервью одному из нижегородских телеканалов. Однако слова убитой горем матери возмутили нижегородцев. Многие посчитали ее черствой и недостаточно любящей.

- Если сама убежала, значит убежала – найдем, - сказала Галина Смирнова. – Я буду жить, у меня есть четверо детей, мне нужно заниматься ими.

Именно эти слова возмутили нижегородцев.

- Мать должна быть первым и главным поисковиком. Никого не осуждаю, сказано как дышится. Каждый пишет, как он дышит, как он дышит так и пишет(Окуджава). Если у меня пропадет ребёнок, мне не придёт в голову сказать: «Ну если повесился или утопился - должна быть причина», - выразил свое мнение Маркус Красус.

- Уж больно мама очень веселая, извините, конечно, - написала Елена Емельянова.

При этом комментаторы почему-то упустили то, с какой нежностью и любовью Галина рассказывала о Маше перед этими словами. Конечно, были и те, кто встал на сторону матери.

- Я думаю, мы не способны даже представить, что твориться в голове и сердце этой женщины, - вступился Сергей Шамов.

После всех обсуждений Галина Смирнова написала ответный пост на свой страничке в социальной сети (орфография и пунктуация автора).

- Мои друзья все эти дни твердят мне одно - не читай, что пишут в соц.сетях... не обращай внимание... А я думаю, что каждый вправе переживать испытания так, как он может... Кто-то молчит... а кто-то кричит... Я все эти дни была в штабе поисковиков и видела, как возвращаются с поиска люди, которые день и ночь, в жару и в ливень ищут Машу... Я видела их глаза... Испытание неизвестностью очень тяжелое... Спасибо всем... Я верю и жду.

Напомним, 13-летняя Маша Ложкарева пропала 1 августа. В 19.00 она уехала кататься на красном велосипеде в СНТ "Борок" недалеко от деревни Горный Борок Кстовского района. Но до сих пор нет никаких сведений о ее месторнахождении.

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