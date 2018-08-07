В пропаже 13-летней Маши Ложкаревой могут быть виноваты соцсети

СЕГОДНЯ 17:50 2018-08-07T17:57:08+03:00

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При поисках пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой отрабатываются все версии. Одна из них – это влияние социальных сетей. Вот и отец Маши тоже грешит на них.

- Возможно, виноваты социальные сети, сейчас очень много групп, которые призывают к суициду или игры, например, "Спрячься на 72 часа", - рассказал Владимир Ложкарев «Комсомолке». - Два года назад Маша состояла в группе "Синий кит", но она там была недолго и сама ушла, поняв к чему это все ведет. Она сама потом мне в этом призналась.

Родители верят, что все это злая шутка, недоразумение, что по каким-то причинам Маша решила спрятаться, а теперь, увидев всю шумиху, боится вернуться. Возможно, боится наказания.

- В социальных сетях мы оставили для нее информацию, записали обращение, - сказал Владимир. - Если она имеет возможность читать, мы хотим, чтобы она увидела ее. Мы хотим, чтобы она отозвалась, никаких последствий не будет. Самое главное, это жизнь человека.

В обращении, которое отец записал для Маши, говорится следующее:

- Я и мама любим тебя и ждем в любой момент. Верим, что все закончится хорошо. Хотим попросить у тебя прощения за неудобства и беды, кортовые мы причинили тебе. Мы всегда будем любить тебя и сделаем все возможное, чтобы ты была жива и здорова, и все в твоей жизни было хорошо. Самое главное – это жизнь человека. Не бойся никаких наказаний. Это наша вина, все что происходит. Тебе боятся нечего. Возвращайся! Мы тебя ждем!

Напомним, 13-летняя Маша Ложкарева пропала 1 августа. В 19.00 она пошла кататься на велосипеде в СНТ "Борок" в Кстовском районе и не вернулась. До сих пор не найдено никаких улик, указывающий на то, что произошло с Машей.