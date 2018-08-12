«Нужны свежие силы»: продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой

СЕГОДНЯ 11:05 2018-08-12T11:19:10+03:00

Девочку не могут найти одиннадцать дней

Изменить размер текста: A A

Поисками 13-летней Маши Ложкаревой вот уже одиннадцать дней занимаются сотни волонтеров, полицейских, спасателей МЧС и военных.

Девочка пропала в Кстовском районе 1 августа, когда вечером уехала кататься на велосипеде в садовом товариществе «Борок» в деревне Горный Борок.

По сообщению поисково-спасательного отряда «Волонтер», 12 августа нужны свежие силы на поиск Маши Ложкаревой. Требуются люди, машины, печать и расклейка ориентировок.

Сбор стартовал в 8:00 и продлится весь день. Место сбора – СНТ «Борок» в Кстовском районе. Координаты: 56,0504242, 44,3689305.

В лагерь требуются: пальчиковые и мизинчиковые батарейки, вода в канистрах и бутылках объемом 0,3 и 0,5 литра, глубокие пластиковые тарелки, пластиковые ложки, пластиковые стаканы 0,5, плотные картонные стаканчики для горячих напитков, кофейные чашки, огурцы (некрупные), помидоры, сгущенка, картофель, сосиски, сардельки, колбаса, сыр (нарезка), хлеб, конфеты, репчатый лук, сахарный песок, майонез, приправы универсал, яйца вареные, варенье, печенье, конфеты. Также нужны дождевики и резиновые сапоги.

Связаться с организаторами поиска можно по телефону 8-920-006-02-29 – Наталья (Астра).

Напомним, что разыскивается девочка худощавого телосложения, ростом 164 см, с русыми волосами средней длины.

На ней были надеты белая футболка с рисунком и голубые джинсовые шорты. Носит очки, с собой был сотовый телефон. Велосипед был красного цвета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ясновидящий: «Пропавшую 13-летнюю Машу Ложкареву нужно искать под мостом»

По его словам, девочка просто не справилась с велосипедом (подробности)

Отец пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой: «Мы надеемся, что это просто детская шалость»

Журналисты «Комсомолки» приняли участие в поисках Марии Ложкаревой (подробности)

В пропаже 13-летней Маши Ложкаревой могут быть виноваты соцсети

Несколько лет назад девочка состояла в группе «Синий кит» (подробности)