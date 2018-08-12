2018-08-12T11:19:10+03:00
Происшествия

«Нужны свежие силы»: продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой

Девочку не могут найти одиннадцать дней
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: группа поискаФото: группа поиска
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Поисками 13-летней Маши Ложкаревой вот уже одиннадцать дней занимаются сотни волонтеров, полицейских, спасателей МЧС и военных.

Девочка пропала в Кстовском районе 1 августа, когда вечером уехала кататься на велосипеде в садовом товариществе «Борок» в деревне Горный Борок.

По сообщению поисково-спасательного отряда «Волонтер», 12 августа нужны свежие силы на поиск Маши Ложкаревой. Требуются люди, машины, печать и расклейка ориентировок.

Сбор стартовал в 8:00 и продлится весь день. Место сбора – СНТ «Борок» в Кстовском районе. Координаты: 56,0504242, 44,3689305.

В лагерь требуются: пальчиковые и мизинчиковые батарейки, вода в канистрах и бутылках объемом 0,3 и 0,5 литра, глубокие пластиковые тарелки, пластиковые ложки, пластиковые стаканы 0,5, плотные картонные стаканчики для горячих напитков, кофейные чашки, огурцы (некрупные), помидоры, сгущенка, картофель, сосиски, сардельки, колбаса, сыр (нарезка), хлеб, конфеты, репчатый лук, сахарный песок, майонез, приправы универсал, яйца вареные, варенье, печенье, конфеты. Также нужны дождевики и резиновые сапоги.

Связаться с организаторами поиска можно по телефону 8-920-006-02-29 – Наталья (Астра).

Напомним, что разыскивается девочка худощавого телосложения, ростом 164 см, с русыми волосами средней длины.

На ней были надеты белая футболка с рисунком и голубые джинсовые шорты. Носит очки, с собой был сотовый телефон. Велосипед был красного цвета.

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