«Каталась на велосипеде и пропала»: В Кстовском районе разыскивают 13-летнюю Марию Лошкареву
Нижегородские полицейские просят помощи в поисках 13-летней девочки, которая пропала в Кстовском районе вчера, 1 августа 2018 года.
Мария Лошкарева уехала кататься на велосипеде в садовом товариществе Борок в деревне Горный Борок и не вернулась. С тех пор ее никто не видел. Сейчас правоохранители проводят розыскные мероприятия для установления ее местонахождения.
Приметы девочки: рост 164, худощавое телосложение, русые волосы средней длины.
Она была одета в белую футболку с рисунком и голубые джинсовые шорты. Носит очки, при себе был сотовый телефон. Мария уехала на велосипеде красного цвета.
Сотрудники полиции просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемой или обстоятельствах её исчезновения, сообщить по телефону дежурной часть ОМВД России по Кстовскому району 8 (83145) 3-92-45, или по каналу связи «02».
Напомним, несколько дней назад в Павлове без вести пропали 16-летние подростки.
Приметы Коли Иконникова: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые короткие, глаза серо-голубые.
Приметы Вадима Белова: рост 165 см, телосложение худощавое, волосы русые короткие, глаза серо-голубые.
Мальчики ушли из Павловского санаторного детского дома 27 июля 2018 года и не вернулись. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.