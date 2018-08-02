2018-08-02T12:12:26+03:00
Общество

«Каталась на велосипеде и пропала»: В Кстовском районе разыскивают 13-летнюю Марию Лошкареву

Она исчезла вчера вечером
Юлия ИСАЕВА
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В Кстовском районе разыскивают 13-летнюю Марию ЛошкаревуВ Кстовском районе разыскивают 13-летнюю Марию Лошкареву
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Нижегородские полицейские просят помощи в поисках 13-летней девочки, которая пропала в Кстовском районе вчера, 1 августа 2018 года.

Мария Лошкарева уехала кататься на велосипеде в садовом товариществе Борок в деревне Горный Борок и не вернулась. С тех пор ее никто не видел. Сейчас правоохранители проводят розыскные мероприятия для установления ее местонахождения.

Приметы девочки: рост 164, худощавое телосложение, русые волосы средней длины.

Она была одета в белую футболку с рисунком и голубые джинсовые шорты. Носит очки, при себе был сотовый телефон. Мария уехала на велосипеде красного цвета.

Сотрудники полиции просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемой или обстоятельствах её исчезновения, сообщить по телефону дежурной часть ОМВД России по Кстовскому району 8 (83145) 3-92-45, или по каналу связи «02».

Напомним, несколько дней назад в Павлове без вести пропали 16-летние подростки.

Приметы Коли Иконникова: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые короткие, глаза серо-голубые.

Приметы Вадима Белова: рост 165 см, телосложение худощавое, волосы русые короткие, глаза серо-голубые.

Мальчики ушли из Павловского санаторного детского дома 27 июля 2018 года и не вернулись. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.

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