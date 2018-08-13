Ясновидящий: «Лиза Тишкина, пропавшая в Сарове девять лет назад, находится не в России»

СЕГОДНЯ 13:40 2018-08-13T13:45:19+03:00

Он уверяет, что она сейчас в Прибалтийских странах

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Уже почти две недели в Нижегородской области ищут 13-летнюю Машу Ложкареву. 1 августа она ушла кататься на велосипеде в Кстовском районе в СТ «Борок» в деревне Горный Борок. Ее поиками занимаются военные, волонтеры, полиция, следователи и сотни добровольцев из разных точек России. Но пока все тщетно.

Девочка будто провалилась сквозь землю: нет даже малейших зацепок. Но родные Маши не теряют надежды.

Больше девяти лет назад похожая ситуация произошла в Сарове. 10-летняя школьница Лиза Тишкина исчезла по дороге из школы 7 марта 2009 года. Вопрос о том, куда делся ребенок в маленьком закрытом городе с пропускным режимом, до сих пор остается без ответа. По факту исчезновения Лизы было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Оно расследуется до сих пор.

Томский ясновидящий Николай Носенко в разговоре с «Комсомольской правдой» сообщил, что Лизу увезли за пределы Сарова в машине.

- Я вижу, что ее похитили прямо около реки. Дали вдохнуть усыпляющее средство, погрузили в машину и положили между передним и задним сидением, - поделился своими видениями Николай.

По его словам, Лиза Тишкина сейчас находится где-то в Прибалтийских странах: Латвии, Литве или Эстония. Сейчас уже взрослая девушка жива и здорова, у нее все хорошо.

- К поискам нужно подключить Интерпол. Вижу еще, что Лизу вывезли мужчина и женщина. Намерения у них были не злые, они сами бездетные, и им нужен был ребенок. Потом эти люди ее там просто удочерили, - пояснил ясновидящий.

Он добавил, что эти люди были неместные, а просто приезжали в командировку и выследили Лизу, когда она шла домой.

Напомним, сейчас следователи отрабатывают различные версии произошедшего: гибель девочки в результате несчастного случая (утопление); насильственная смерть несовершеннолетней; смерть в результате дорожно-транспортного происшествия с последующим сокрытием тела. Отрабатывается также версия, что Лиза жива, находится у третьих лиц и по каким-то причинам не может или не хочет сообщить о своем местонахождении. Уже трижды в Сарове осушали местную реку Сатис, в которой, как полагали сыщики, могла утонуть Лиза. Однако ни тела, ни каких-либо ее вещей найдено не было.

Прошлой весной история Лизы Тишкиной снова прогремела на всю страну. В Сети были опубликованы снимки бездомной девушки, невероятной похожей на повзрослевшую Лизу. Фото сделали волонтеры. Мама Лизы Дина Горшкова, увидев девушку на фото, тут же отправилась в столицу, чтобы найти ее. Их встреча состоялась в эфире программы «Пусть говорят». Тест ДНК показал, что вероятность родства между ними 0%.

В апреле 2018 года в Пермском крае в монастыре нашли девушку – ровесницу Лизы, которая говорит, что она из Сарова. Правда, представлялась она другим именем – Зоя. Однако и это оказалась не Лиза Тишкина.

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