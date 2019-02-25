«Проведены сотни генетических исследований»: Следственный комитет Нижегородской области продолжает искать Машу Ложкареву

Поиски пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой, которая исчезла 1 августа 2018 года, продолжаются до сих пор. Несколько дней назад ПСО «Волонтер» выложил видео с дронов, которые снимали район поисков Маши, в надежде, что кто-то из нижегородцев увидит детали, которые не заметили волонтеры и следователи. Следователи Следственного комитета Нижегородской области тоже продолжают активные поиски. За полгода дело Маши Ложкаревой разрослось до 100 томов, в каждом из которых примерно по 200 страниц.

За это время была проведена огромная работа с населением. Были допрошены практически все жители и дачники близлежащих деревень и садовых товариществ. Причем, предоставленная ими информация была проверена следственным путем. Таким же образом были проверены ранее судимые за совершение тяжких преступлений. Помимо этого следователи установили более 700 водителей, которые проезжали в районе поисков Маши Ложкаревой в момент ее исчезновения. Все они также были проверены оперативным путем.

- Были задействованы экспертные лаборатории не только Нижегородской области, но и других регионов, - рассказал «Комсомолке» старший следователь 1 отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области Максим Ефимов. - Проведены сотни генетических исследований на причастность к исчезновению Маши Ложкаревой.

Особенностью местности стали заброшенные дома и строения, которых в округе оказалось очень много. Все они были детально осмотрены. Помимо этого, в ходе расследования уголовного дела следователи просмотрели сотни часов видеозаписей со всех видеокамер в округе, а также видеорегистраторов, проезжавших мимо автомашин.

Параллельно отрабатывался и так называемый электронный след Маши. Специалисты отследили все звонки, которые поступали на номер девушки, а также все телефоны, на которые она сама звонила. Кроме того, проверены специалистами все контакты Маши в соцсетях.

- Было установлено, что Маша не собиралась убегать из дома, - заверил Максим Ефимов.

К сожалению, пока это единственное точное заключение, к которому пришли следователи. Все остальные версии до сих пор проверяются следователями.

- Мы не опускаем руки и продолжаем также активно работать и искать Машу, - сказал Максим Ефимов.

Любая информация, которая поступает в Следственный комитет, тут же проверяется. Не дают они забывать о поиске девушки и всем остальным нижегородцам. Благодаря Следственному комитету Нижегородской области во всех нижегородских торговых центрах постоянно транслируется информация о Маше Ложкаревой – ее фотография, приметы. Есть информация и на стендах, расположенных на основных трассах, выходящих из Нижнего Новгорода. Кроме того, ориентировки были разосланы во все регионы России, так что и там Машу Ложкареву тоже ищут.

Напомним, Маша Ложкарева пропала 1 августа 2018 года в СНТ «Борок « в Кстовском районе. Девушка пошла кататься на велосипеде и не вернулась. Ищут ее не только родители и Следственный комитет. Массовые поиски организовали и волонтеры, которые развернули свой штаб недалеко от места исчезновения Маши. Каждый день приезжали добровольцы, которые не только прочесывали местность и заброшенные здания и водоемы, но и обеспечивали едой всех, кто помогал искать девушку. Также в поисках принимали участие сотрудники МЧС и солдаты Росгвардии. Ежедневно местность прочесывали по 400 – 600 человек.

Позже ПСО «Волонтер» объявил вознаграждение: 500 тысяч рублей за достоверную информацию о местонахождении Маши и 50 тысяч рулей за ее телефон или велосипед. Но пока никаких следов Маши Ложкаревой не нашли.

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