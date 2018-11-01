Появился свидетель, который якобы видел пропавшую13-летнюю Машу Ложкареву

СЕГОДНЯ 11:30 2018-11-01T13:49:06+03:00

Появилось видео, на котором может быть пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева. Фото: ПСО "Волонтер НН"

Сейчас он дает показания в Следственном комитете

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Долгие поиски пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой, которые на протяжении трех месяцев не приносили никаких результатов, наконец, сдвинулись с мертвой точки. Волонтеры нашли свидетеля, который в нужное время проезжал мимо СНТ «Борок» в Кстовском районе.

- Появился свидетель, у которого есть запись видеорегистратора, - рассказал координатор ПСО «Волонтер-НН» Сергей Шухрин. – Он проезжал 1 августа через мост и видел похожих девочек. Но свидетель сомневается, однако по описанию и времени все сходится. Запись с видеорегистратора затерта, и ее нужно восстанавливать. Запись и имя свидетеля мы передали в Следственный комитет.

Раз свидетель говорит о девочках во множетсвенном числе, значит есть подруга, которая может знать, что случилось с Машей Ложкаревой, но, возможно, боится обо всем рассказать.

Следственный комитет сейчас опрашивает свидетелей. Также специалисты СУ СК по Нижегородской области будут пытаться восстановить затертую запись. По мнению Сергея Шухрина, шансы восстановить ее есть, и тогда, возможно, появятся какие-то зацепки, которые помогут восстановить картину того дня.

Напомним, 13-летняя Маша Ложкарева пропала 1 августа в СНТ «Борок» в Кстовском районе. Она пошла кататься на велосипеде и не вернулась. Все лето волонтеры прочесывали лес, осматривали заброшенные здания, опрашивали местных жителей и расклеивали ориентировки. Но за три месяца ничего не нашли ничего – нет велосипеда, одежды, никто ее не видела и даже на видеокамерах магазинов Маши тоже нет.

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