Мама пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой: «Эта девочка – герой»
13-летняя Маша Ложкарева пропала 1 августа в СНТ «Борок» в Кстовском районе. Девочка поехала кататься на велосипеде и не вернулась. С тех пор нет никаких известий: ее никто не видел, не было найдены ее вещи.
Машина мама Галина Смирнова живет надеждой на то, что любимая дочка вернется.
- Эта девочка - герой. Оттуда, где она сейчас, она дает мне силы жить, - написала Галина на своей странице в социальной сети. - Жить, несмотря на незнание, быть сильнее своего страха, не искать вины в себе и в других. Ценить каждую возможность проснуться утром и ... Верить. Ждать. Работать. Любить.
В комментариях тут же посыпались слова поддержки.
- Галя, с первого дня в сердце. Ни на день не оставляют мысли о вашей семье. Хоть бы малая часть всех наших общих надежд материализовалась! Верим! Помощи Божьей! – написала Анна Чистякова.
- Каждый день жду хороших новостей. Вот как бывает, чужой человек, ребёнок, а веришь и ждёшь, - поддержала Наталья Бебихова.
- Галя, люблю тебя, Машуню и всех твоих, обнимаю! Верю, жду, каждый день надеюсь, что мы узнаем, где она, и она к нам вернется такой же милой, доброй, и родной для нас всех, и мы поедем все вместе куда-нибудь, где тепло и прекрасно!!! – мечтает Роза Любимова.
- Все сроднились с ней и с вами. Всех Маша! – написала Мария Белова.
- Верю вместе с вами, - поддержала Мари Давтян.
В ответ на искренние слова Галина Смирнова написала ответное послание.
- Для меня всегда трудный выбор - писать о Маше. Понимаю, что, возможно, причиняю кому-то боль... Но, зная, сколько людей сопереживают... хочется сказать им - я верю, что она жива, я жду ее... Спасибо всем. Вы помогаете мне. И Маше.
Поиски Маши Ложкаревой продолжаются до сих пор. Время от времени волонтеры объявляют сбор добровольцев, но приезжают, к сожалению, единицы.
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