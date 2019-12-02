В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней Маши Ложкаревой – соцсети

Год и три месяца в Нижегородской области практически без перерывов велись масштабные поиски 13-летней Маши Ложкаревой. Девочка пропала 1 августа 2018 года, когда поехала кататься на велосипеде в СНТ «Борок» Кстовского района. Волонтеры, кинологи и неравнодушные добровольцы обыскали сотни километров, но следов Маши так и не обнаружили.

Утром 2 декабря в социальных сетях появилась страшная новость о якобы задержанном подозреваемом в убийстве девочки.

- Источники утверждают, что убийца Маши Ложкаревой найден. Это означает, что она мертва. Это человек, которого еще летом задержали по подозрению в убийстве Маши Ложкаревой. Всё это время подозреваемый вводил следствие в заблуждение, указывая неверные места захоронения тела ребенка, то сознаваясь в содеянном, то отказываясь. Однако, как сообщают наши источники в СК, была проведена экспертиза, которая доказывает вину подозреваемого, - написали в паблике «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» Вконтакте.

«Комсомолка» обратилась за комментарием в следственный комитет Нижегородской области.

- На этот счет пока информации для прессы нет. Мы пока не подтверждаем, - пояснили в пресс-службе.

Руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин тоже не подтвердил эту информацию.

- Еще в прошлые выходные мы вели поиски Маши, но ничего нужного не было найдено, - рассказал он, - Изначально мы составляли карту 33 на 33 километра, это 999 квадратных километров. Но потом измерили: ногами по трекам было пройдено более 100 000 километров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как сквозь землю провалилась: пропавшую 13-летнюю Машу Ложкареву ищут уже полгода

«Комсомолка» узнала, есть ли шансы найти пропавшую девочку [подробности]

«Маша жива, и она найдется»: Мама пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой верит в лучшее

Поиски исчезнувшей девочки продолжаются, но не хватает добровольцев [подробности]