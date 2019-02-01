Полгода как ее нет: пропавшую 13-летнюю Машу Ложкареву ищу до сих пор

Полгода назад, 1 августа 2018 года, новость о том, что пропала 13-летняя Маша Ложкарева облетела весь Нижний Новгород. Объявления с ее портретом появились на столбах, остановках, в торговых центрах и даже на стеклах некоторых автомобилей. Ее искал почти весь город, но она, как сквозь землю провалилась.

Как сквозь землю провалилась

Маша гостила на даче у своего папы в СНТ «Борок» в Кстовском районе. Подруги разъехались, девочке было скучно, и вечером она отпросилась у папы покататься на велосипеде. Места там тихие, красивые, словом, ничто не предвещало беды. Обычно Маша каталась не слишком долго, а потому, когда через полтора часа она не вернулась, папа начал беспокоиться.

- Обычно она каталась в километре от дома, на ровном участке между садами и трассой М7, - рассказал «Комсомолке» отец Маши Владимир Ложкарев. - Она не любила ездить по проезжей части, каталась в основном по поселку, по краю поля. Это открытая местность. И никто ничего не видел. Я хватился ее через полтора часа, понял, что телефон не доступен, вышел туда, где она каталась. Машины шли каждые 50 метров. Всем все видно. А она исчезла.

Полгода как ее нет: пропавшую 13-летнюю Машу Ложкареву ищу до сих порФото: СОЦСЕТИ

И тут папа забил тревогу – Маша пропала. Полиция и волонтеры были подняты сразу. А на следующий день развернулись масштабные поиски.

Девочку искали полиция, Следственный комитет, МЧС, солдаты Росгвардии, а также волонтеры и добровольцы. Каждый день по 400 – 600 человек прочесывали местность: осматривали каждый сантиметр, заглядывали под каждый куст и осматривали каждую ямку.

Во время прочесов выяснилось, что здесь очень много брошенных строений, колодцев и водоемов. И их тоже нужно осмотреть. Волонтеры работали и днем, и ночью. Некоторые из них брали отпуска на работе, чтобы помочь в поисках. Несмотря на усталость, они каждый день методично составляли план мероприятий, собирали и организовывали людей, спускались с аквалангами в водоемы и находили технические средства для осмотра различных колодцев. Работа была проделана колоссальная. Но результатов не было.

Волонтеры прочесывают местностьФото: СОЦСЕТИ

Не удалось найти даже вещей Маши. И тогда ПСО «Волонтер» объявил о вознаграждении. Сначала 500 тысяч рублей за достоверную информацию о местонахождении Маши, а позже 50 тысяч за ее телефон или велосипед. Анонимность волонтеры гарантировали. Но деньги тоже не сработали.

Куда пропала: версии

Отец Маши также принимал активное участие в поисках Маши. Вместе с волонтерами он с утра до ночи ходил на прочес леса. Казалось, что все это время он не спит и не ест.

Тем не менее родители надеялись, что это просто затянувшаяся шутка, что девочка ушла сама, а теперь боится вернуться. И родители записали для нее видеообращение, которое оставили на ее странице в социальных сетях.

- Если она имеет возможность читать, мы хотим, чтобы она увидела ее, - сказал Владимир Ложкарев. - Хочется верить, что она решила спрятаться, а теперь из-за всей этой шумихи боится появиться. Но мы хотим, чтобы она отозвалась, никаких последствий не будет. Самое главное, это жизнь человека.

Грешил папа и на социальные сети, которые могли толкнуть Машу на необдуманный шаг.

- Сейчас очень много групп, которые призывают к суициду или игры, например, «Спрячься на 72 часа», - рассуждал Владимир. - Два года назад Маша состояла в группе "Синий кит", но она там была недолго, и сама ушла, поняв к чему это все ведет. Она сама мне об этом рассказала.

Волонтеры осматривают колодцыФото: СОЦСЕТИ

Несмотря на то что Следственный комитет Нижегородской области вел расследование, никакой официальной информации не было, а потому люди начали строить свои версии. Многие склонялись к тому, что Маши в лесу нет, что ее увезли. Одна из пессимистичных версий звучит так: сбила машина, водитель испугался, забрал Машу с велосипедом и вывез куда-то, где бросил в речку.

Ясновидящие тоже не остались в стороне от громкого дела. Один из них сообщил, что девочка утонула в воде, и ее тело нужно искать под мостом.

- Я увидел мост Подлесово она там в реке, под мостом. Река называется Цедень. Скорее всего, Маша просто не справилась с управлением велосипедом и упала с моста. Очень жаль ее, соболезную родным и близким, - пояснил ясновидящий.

Позже в редакцию «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» обратилась таролог, но с уже более оптимистичной версией. По ее словам, с Машей не происходит ничего плохого, и она уехала с молодым человеком, который немного старше ее.

Можно ли найти Машу Ложкареву

По словам координатора ПСО «Волонтер» Сергея Шухрина, на сегодняшний день считается, что вся местность проверена. Однако на душе у Сергея не спокойно.

- Лично у меня остался вопрос по водоемам, - говорит Сергей Шухрин. - Я до сих пор ни от кого не могу получить внятного ответа по списку водоемов, которые были осмотрены МЧС: все ли посмотрели или нет. Там несколько десятков разных водоемов: техногенные, природные, старицы, ключи, болотца, и в некоторых их них вполне могла упасть девушка с велосипедом. Где-то я сам нырял, какие-то мы эхолотом осматривали, а какие-то осматривало МЧС. Но я не знаю, все ли они были осмотрены.

Также за время поисков полностью отработаны все, что Маша делала в интернете: с кем общалась, на какие странички заходила. Проверены и все телефонные звонки.

- На сегодняшний день нет оснований полагать, что она могла с кем-то договорится и уехать, - сказал Сергей Шухрин.

Маша вместе с мамойФото: СОЦСЕТИ

А вот версия с похищением до сих по существует.

- Может быть, ее где-то удерживают, - предположил Сергей Шухрин. - Версий может быть множество. Например, ехали, случайно зацепили, сбили, взяли, оказалась живая, возвращать побоялись – в полицию заявит, продали в рабство. Все зависит от многих факторов.

Помочь с этой версией мог бы Google. Но данные от них пока получить не удалось.

- Представительства Google в России нет, поэтому обращались в американский офис. Это было сделано по линии волонтеров, уполномоченного по правам ребенка, мы даже просили начальника полиции Сан-Франциско. Результатов пока нет. Но мы будем искать другие каналы, чтобы добыть информацию.

По словам Сергея Шухрина, следствие ведет отработку множества свидетельств, фото и видео материалов, пересматривает камеры с дронов. И несмотря на то, что времени прошло очень много, шанс найти Машу все же есть. Такой случай произошел в Петушках около трех лет назад. Один из местных жителей утащил в лес пятилетнего мальчика. Целый год следствие искало всех водителей, которые проезжали в это время по трассе, работало с местными жителями и у каждого брали анализ ДНК. И нашли.

- Думаю, что в этом случае работа будет проведена не меньшая, поэтому пока рано опускать руки, - уверен Сергей Шухрин.

О том, что удалось узнать Следственному комитету Нижегородской области, читайте в нашем следующем материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На фотографиях разыскиваемого мужчины нижегородцы увидели велосипед пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой (подробнее)

Нашелся свидетель, который, возможно, видел 13-летнюю Машу Ложкареву в день ее исчезновения. И у него есть видео (подробнее)

Мама пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой: «Эта девочка – герой» (подробнее)

Волонтеры сравняли с землей заброшенную насосную станцию в ходе поисков 13-летней Маши Ложкаревой (подробнее)