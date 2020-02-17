СК собрал доказательства по делу Маши Ложкаревой, пропавшей в Нижегородской области полтора года назад

Следственный комитет собрал доказательства по делу Маши Ложкаревой, которая пропала в Нижегородской области 1 августа 2018 года. Девочка поехала кататься на велосипеде по территории садового товарищества «Борок» в Кстовском районе и исчезла. За полтора года кинологи, следователи, волонтеры и неравнодушные россияне прочесали сотни километров, но следов девочки так и не обнаружили.

Все это время правоохранители допросили несколько десятков человек, несколько из них были задержаны в качестве подозреваемых к исчезновению Маши, но в итоге ни одна из версий не подтверждалась. Родные пропавшей школьницы стали терять надежду – казалось, что уголовное дело, которое разрослось на сотни томов, так и останется нераскрытым.

Однако 14 февраля 2020 года на специальном заседании СУ СК РФ по Нижегородской области глава ведомства Айрат Ахметшин сделал неожиданное заявление: дело Маши будет раскрыто! Эту информацию «Комсомольской правде» подтвердили в пресс-службе: СК действительно собрал достаточно доказательств, чтобы вывести это преступление из числа нераскрытых.

Подробностей пока нет, следствие продолжается. Найдено ли тело пропавшей девочки – тоже неизвестно. Однако, как рассказал руководитель ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин, поисков Маши не было с осени.

- Мы выезжали на поиски еще до снега. Могу сказать, что за полтора года нас много раз привлекали к проверке различных версий по факту исчезновения Маши Ложкаревой. Я знаю, что было несколько подозреваемых, наши волонтеры ездили на проверки. Ждем официальной информации от следователей, - поделился он в разговоре с «Комсомолкой».

Напомним, последней новостью, которая разлетелась по всем СМИ в конце ноября, было задержание мужчины – его подозревают в убийстве Маши.

- Это человек, которого еще летом задержали по подозрению в убийстве Маши Ложкаревой. Все это время подозреваемый вводил следствие в заблуждение, указывая неверные места захоронения тела ребенка, то сознаваясь в содеянном, то отказываясь. Однако, как сообщают наши источники в СК, была проведена экспертиза, которая доказывает вину подозреваемого, - писали в социальных сетях.

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