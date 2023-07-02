«Гражданская сила» и Партия пенсионеров выдвинули кандидатов в губернаторы Нижегородской области

Фото: избирательная комиссия Нижегородской области

Еще две партии выдвинули кандидатов на пост губернатора Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии.

Политическую партию «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» будет представлять Александр Быков.

НРО «Гражданская Сила» выдвинула на выборы кандидатуру Ильи Померанцева.

Напомним, «Единая Россия» выдвинула на выборы Глеба Никитина, а региональное отделение КПРФ – кандидатуру Владислава Егорова. НРО политической партии ЛДПР будет представлять Владислав Атмахов.

«Партия роста» и партия «Справедливая Россия – За правду» поддержали Глеба Никитина и не стали выдвигать своих кандидатов на выборы губернатора.

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