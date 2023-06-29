«Единая Россия» выдвинула Глеба Никитина на выборы губернатора Нижегородской области. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Сегодня на конференции Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеба Никитина выдвинули на выборы губернатора Нижегородской области. За него проголосовало большинство участников съезда. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на голосовании.

- Работа по реализации народной программы в Нижегородской области, несмотря на всю сложность ситуации и вызовы, идет очень качественно, стабильно и активно, - отметила заместитель секретаря Генсовета «Единой России», сенатор РФ Дарья Лантратова. - Идут работы на станциях метро, развивается электротранспорт. Нижегородская область - несомненный лидер по привлечению инвестиций в проекты. Если еще 5 лет назад регион был в инвестиционном рейтинге на 70-м месте, то сегодня это третье место.

В список внутрипартийного голосования были выдвинуты три кандидатуры. За Глеба Никитина было отдано 345 из 354 голосов.

- Безусловными приоритетами в моей работе были и остаются социальная поддержка граждан, развитие территорий и защита основных отраслей экономики, - отметил сам Глеб Никитин. - Это ключевые направления народной программы «Единой России» и Стратегии развития Нижегородской области, которые и лежат в основе всех принятых решений.