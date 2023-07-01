«Партия роста» поддержит Глеба Никитина на выборах главы Нижегородской области

Глеб Никитин. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Нижегородское отделение «Партии роста» поддержит Глеба Никитина на губернаторских выборах. Об этом сообщает председатель политической партии Павел Солодкий.

По его словам, совет регионального отделения партии принял решение не выдвигать на пост губернатора Нижегородской области своего кандидата.

– Мы видим реальные позитивные изменения, которые происходят в нашем регионе сегодня. У губернатора есть четкая стратегия развития, которая во многом совпадает с целями и задачами нашей партии. Взгляды на то, как должна развиваться экономика и бизнес в Нижегородской области, у нас очень близки, – рассказал Павел Солодкий о том, почему «Партия роста» на предстоящих выборах поддержит действующего губернатора.

Напомним, партия «Справедливая Россия – За правду» также не будет выдвигать кандидатов от партии на пост губернатора и поддержит Глеба Никитина.

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