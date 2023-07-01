КПРФ выдвинула Владислава Егорова на выборы губернатора Нижегородской области

Владислав Егоров. Фото: сайт ЗСНО
Нижегородское региональное отделение КПРФ выдвинуло на губернаторские выборы кандидатуру Владислава Егорова. Об этом сообщается в группе региональной избирательной комиссии во ВКонтакте.
Владислав Егоров с 2011 года является заместителем Председателя Законодательного собрания Нижегородской области, а с декабря 2007 года возглавляет фракцию КПРФ.
Напомним, нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло на выборы губернатора Глеба Никитина.
Кроме того, «Партия роста» и партия «Справедливая Россия – За правду» поддерживают Глеба Никитина. Они не стали выдвигать своих кандидатов на выборы губернатора.
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