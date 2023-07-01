ЛДПР выдвинула на выборы губернатора Нижегородской области Владислава Атмахова

Владислав Атмахов. Фото: сайт ЗСНО

Нижегородское региональное отделение политической партии ЛДПР выдвинуло на губернаторские выборы кандидатуру Владислава Атмахова. Об этом сообщается в группе региональной избирательной комиссии во ВКонтакте.

В 2015 году Владислав Атмахов был назначен координатором НРО ЛДПР. В 2021 году он стал депутатом Заксобрания Нижегородской области VII созыва. Сейчас Владислав Атмахов возглавляет комитет по экологии и природным ресурсам, а также входит в состав комитета по бюджету и комитета по транспорту.

Напомним, «Единая Россия» выдвинула на губернаторские выборы Глеба Никитина. А региональное отделение КПРФ – кандидатуру Владислава Егорова.

«Партия роста» и партия «Справедливая Россия – За правду» поддержали Глеба Никитина и не стали выдвигать своих кандидатов на выборы губернатора.

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