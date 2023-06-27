Татьяна Гриневич поддержит Глеба Никитина на выборах губернатора Нижегородской области. Фото: телеграм-канал Татьяны Гриневич
Депутат Заксобрания Нижегородской области Татьяна Гриневич поддержит Глеба Никитина на губернаторских выборах. Об этом Татьяна Гриневич сообщила в своем телеграм-канале.
Она подчеркнула, что солидарна с Председателем партии «Справедливая Россия – За правду» Сергеем Мироновым, который заявил, что кандидатов от партии на пост губернатора выдвигаться не будет.
– Настоящее время требует консолидации позиций в интересах здравого смысла. По многим вопросам НРО партии сходится во взглядах с работой действующего губернатора и правительства региона, но по некоторым темам у нас есть иная принципиальная позиция, от которой мы не собираемся отступать. И именно эта наша аргументированная позиция по ряду вопросов и ляжет в основу наказов к Глебу Никитину, – добавила Татьяна Гриневич.
Напомним, выборы губернатора Нижегородской области продлятся три дня – с 8 по 10 сентября.
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