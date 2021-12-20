114% от месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде за 20 дней декабря

Уже 114% от месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде за прошедшие 20 дней декабря. Синоптики пояснили, что норма для декабря – это 59 миллиметров осадков, а к настоящему моменту выпало уже 67 миллиметров. Об этом информирует мэрия города со ссылкой на климатические данные сайта pogodaiklimat.ru.

За прошедшую ночь с улиц Нижнего Новгорода вывезли восемь тысяч кубометров снега, а для обработки тротуаров и дорог израсходовали 283 тонны противогололёдных материалов. Начальник отдела содержания улично-дорожной сети департамента транспорта и дорожного хозяйства нижегородской мэрии Андрей Курочкин подчеркнул, что техника и рабочие города работают на пределе своих возможностей.

– Прямо сейчас работают около 400 единиц техники и 1000 дорожных рабочих. По центральным магистралям ситуация стабилизировалась – нам удалось обеспечить работу транспортной системы, – доложил Андрей Курочкин. – Многие нижегородцы сегодня добирались до работы дольше, чем обычно, но это, к сожалению, неизбежно в сильный снегопад.

Напомним, нижегородских автолюбителей призвали парковать свои машины так, чтобы не мешать вывозу снега.

Сегодня утром Нижний Новгород встрял в 9-балльных пробках из-за последствий снегопада, который длился весь вчерашний день, прошедшие ночь и утро.

Ранее мы передавали предупреждения ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" о том, что гололедица сохранится сегодня вплоть до конца дня.