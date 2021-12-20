Нижний Новгород встал в девятибалльных пробках утром 20 декабря. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Серьёзные заторы образовались в Нижнем Новгороде в утренний час пик 20 декабря. Сервис Яндекс.Пробки оценивает загруженность дорог в девять баллов из десяти.

По данным на 8:30 утра, затруднения наблюдаются на всех основных магистралях Нижнего Новгорода. Ситуацию усугубляют мелкие ДТП, которые возникают то тут, то там из-за трудных погодных условий. Судя по карте, тяжелее всего обстановка в районе Нижегородской ярмарке: там машинами забиты все подъезды к Канавинскому мосту. Зато сам мост и Похвалинский съезд удастся проехать без особых проблем, чего не скажет метромосте: здесь пробка растянулась от Московского вокзала до проспекта Гагарина.

Трудности также испытывают водители на подъеме по Окскому съезду: затор начинается прямо от проспекта Ленина. Заторы наблюдаются и в центре, особенно на подъездах к площадям Горького и Минина. Серьезные пробки на Казанском шоссе, улицах Родионова и Ванеева в сторону центра, а также на проспекте Гагарина. Большой затор образовался перед Ольгинской развязкой со стороны Новинок.

Причиной заторов стала неблагоприятная дорожная обстановка: после непродолжительной оттепели, которая была в выходные, в Нижний Новгород пришел небольшой мороз, плюс ко всему вчера начался снегопад, который продолжается до сих пор.