Гололедица сохранится в Нижнем Новгороде и области 20 декабря

Гололедица на улицах Нижнего Новгорода и местами по Нижегородской области сохранится до самого конца сегодняшнего дня, 20 декабря. Это произойдёт в результате сильных снегопадов в регионе, прошедших вчера днём, а также ночью и утром сегодня. Об этом предупредили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Кроме того, в ГУ МЧС региона напомнили об увеличении угрозы возникновения ЧС: обрывов ЛЭП, линий связи, нарушений работы систем ЖКХ, обрушений ветхих построек, увеличения числа ДТП и случаев получения травм среди населения.

Напомним, Нижний Новгород встрял в девятибалльных пробках этим утром, что было вполне ожидаемо.

В начале декабря Нижегородская область на протяжении нескольких суток претерпевала мощные снегопады. Иногда снег переходил в мокрый снег и местами – в ледяной дождь. В тот период из-за сложных условий погоды приволжская столица оказалась парализована – пробки достигли десяти баллов.

Мы рассказывали, как как город и его жители пережили непогоду. Нижегородцы активно делились впечатлениями в социальных сетях.