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Общество19 декабря 2021 12:23

Сильный снегопад ожидается в Нижнем Новгороде и области 19 декабря

Он также продлится до следующего утра
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Снегопад значительно усилится в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области к вечеру 19 декабря и продлится ночью и утром 20 декабря. Об этом предупреждают синоптики ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС". В результате возрастает вероятность образования снежных заносов и гололедицы.

Кроме того, ГУ МЧС региона также напоминает об увеличении угрозы возникновения ЧС: обрывов ЛЭП, линий связи, нарушений работы систем ЖКХ, обрушений ветхих построек, увеличения числа ДТП и случаев получения травм среди населения.

Напомним, в начале декабря Нижегородская область на протяжении нескольких суток претерпевала мощные снегопады. Иногда снег переходил в мокрый снег и местами – в ледяной дождь.

Тогда приволжская столица встряла в 10-балльных пробках, что может повториться и в этот раз.

Мы рассказывали, как как город и его жители пережили непогоду. Нижегородцы активно делились впечатлениями в социальных сетях.