«Вышел из подъезда – и сразу в сугроб»: Как Нижний Новгород пережил первый серьезный снегопад этой зимы

Главной новостью сегодняшнего дня остается мощный снегопад в Нижнем Новгороде. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сильный снегопад обрушился на Нижний Новгород 7 декабря и продолжился ночью, а затем и утром следующего дня. Все дорожные службы были заранее переведены на усиленный режим для ликвидации последствий разгула стихии, однако избежать занесенных снегом дорог и больших пробок едва ли удалось. «Комсомолка» рассказывает о том, с какими испытаниями столкнулись нижегородцы и как городские службы очищают улицы от снега.

О метели предупредили заранее

Синоптики заблаговременно предупредили о том, что на Нижний Новгород обрушится мощный снегопад и осадков выпадет совсем немало – до 14,4 миллиметров. А причиной такой непогоды стал средиземноморский циклон, который активно атаковал европейскую часть России.

Ночью в расчистке дорог, находящихся в ведении ГУАД, было задействовано около 600 машин. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Согласно прогнозам, циклон принес с собой мокрый снег, метель, усиление южного ветра до 12-17 метров в секунду, а также ухудшение видимости на расстоянии до 500 метров. На дорогах ожидались снежные заносы, накат и гололедица.

Как оказалось, в городе за минувшие сутки выпало 20% месяной нормы осадков.

- Погода стоит крайне неустойчивая для декабря. Через наш регион проходит атмосферный фронт и его основной удар пришелся на центральные районы нашей области – это Нижний Новгород, Павлово, Дзержинск, - рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Как готовились дорожные службы

Перед прогнозируемым сильным снегопадом мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал поручение главам районов держать ситуацию на строгом контроле и перевести дорожные службы в режим повышенной готовности.

Так, коммунальные службы должны были подготовить максимальное количество техники для выхода на уборку улиц от снега, а ДУКам было поручено обеспечить оперативную работу дворников.

При уборке снега приоритет отдается магистралям и дорогам. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Улицы, мосты, тротуары и проезжие части в Нижнем Новгороде стали подготавливать к непогоде заблаговременно, обрабатывая их противогололёдными материалами. Например, помня горький опыт прошлых лет, когда на Мызинском мосту грузовой транспорт не смог въехать на крутую гору из-за гололеда, было принято решение несколько раз обработать его специальным реагентным составом, чтобы избежать образования накатов.

Каждая машина трижды провела расчистку закрепленной за муниципальным учреждением территории от снега. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- С 17:00 началось прометание магистралей с одновременной обработкой. После чего на дороги вышла спецтехника для формирования снежных валов, которые позднее вывезут с дорог. Работа будет продолжаться круглосуточно, - сообщил вчера глава города.

Снегопад и ликвидация его последствий

Несмотря на масштабные работы по подготовке дорожных служб, снегопад всё равно сковал Нижний Новгород в 10-бальных пробках. По данным сервиса «2ГИС», машины не могли проехать не только в центре города, но и во всех других районах.

Вечером подрядчики использовали для обработки дорог 3558 тонн противогололедных материалов. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Возвращаясь с работы, нижегородцам пришлось стоять на улице Белинского, площади Лядова, проспекте Гагарина, площади Максима Горького, улице Родионова, Канавинском мосту, на Московскоом и Сормовском шоссе, проспекте Ленина, Комсомольском шоссе и на других участках.

Большую Покровскую замело. Фото: Сергей Михайлов.

Естественно, что, в свою очередь, нижегородцы остались недовольны этим фактом и стали массово жаловаться на качество уборки снега и наледи с дорог и дворовых проездов.

- Технику закупили, а результат опять ноль! Весь центр в снегу, только площадь Минина очистили до асфальта! Дворников тоже нет, тротуары все в снегу, люди вынуждены идти по дороге! – поделилась местная жительница Ольга Мамошкина.

Люди активно жаловались на то, что нечищенными остались тротуары и пешеходные дорожки, по которым горожане ели волокли ноги, проблемой стал и выезд из дворов, многие даже из подъездов вышли прямиком в сугробы – хоть бери лопату и иди самостоятельно расчищать путь.

К сожалению, ДУКи и ТСЖ не успели убрать снег везде. Фото: Алексей Андреев.

Хотя были и те, кто всё-таки отметил, что техники на дорогах стало больше по сравнению с прошлыми годами, а дороги стали чище и безопаснее, но до идеала ещё далеко.

- Техника реально работает. Лично ехал через все районы с нижней части поднимался в верхнюю. Много техники. Так и должно быть. Но и, конечно же, что не стоит забывать про дворы, - написал нижегородец Павел Перетягин.

Дорожные службы просят автомобилистов не парковать машины на проезжих частях Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Известно, что при уборке снега приоритет отдается магистралям и дорогам, которые наиболее востребованы и по которым ходит общественный транспорт. Затем дело доходит до подъездных путей, то есть менее значимых дорог. А вот за дворовыми территориями и проездами должны следить домоуправляющие компании и ТСЖ.

Коммунальщики продолжают бороться споследствиями снегопада. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Часть нижегородцев заявила, что с утра 8 декабря на дорогах коммунальщиков или дворников было мало, словно сильный снегопад и вовсе не накрывал город. Однако снегопад в Нижнем Новгороде заставил дорожные службы трудиться и днем, и ночью. Техника на городских дорогах работает в полную силу и справляется со стихией как может.

Дорожные службы непрерывно борются со снегом

Прошедшей ночью в расчистке дорог, находящихся в ведении ГУАД, было задействовано 320 комбинированных дорожных машин, 27 автогрейдеров и 269 единиц прочей техники. Дорожные службы продолжают работу по приведению дорог в нормативное состояние.

С начала снегопада для обработки региональных дорог использовано около 10 тысяч тонн песко-соляной смеси: вечером подрядчики использовали для обработки дорог 3558 тонн противогололедных материалов, в ночь на 8 декабря - еще 6367 тонн.

Государственные, муниципальные и частные компании-перевозчики работают в штатном режиме. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Просим автомобилистов не парковать машины на проезжих частях, тротуарах и в проездах на дворовые территории, чтобы не препятствовать уборке дорожных служб, - подчеркнули в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Кстати, по прогнозам синоптиков, снегопад продлится до пятницы, 10 декабря.

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