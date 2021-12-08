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Общество8 декабря 2021 8:45

«Вышел из подъезда – и сразу в сугроб»: Как Нижний Новгород пережил первый серьезный снегопад этой зимы

Ликвидация последствий мощного снегопада продолжается в Нижнем Новгороде 8 декабря
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Главной новостью сегодняшнего дня остается мощный снегопад в Нижнем Новгороде.

Главной новостью сегодняшнего дня остается мощный снегопад в Нижнем Новгороде.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сильный снегопад обрушился на Нижний Новгород 7 декабря и продолжился ночью, а затем и утром следующего дня. Все дорожные службы были заранее переведены на усиленный режим для ликвидации последствий разгула стихии, однако избежать занесенных снегом дорог и больших пробок едва ли удалось. «Комсомолка» рассказывает о том, с какими испытаниями столкнулись нижегородцы и как городские службы очищают улицы от снега.

О метели предупредили заранее

Синоптики заблаговременно предупредили о том, что на Нижний Новгород обрушится мощный снегопад и осадков выпадет совсем немало – до 14,4 миллиметров. А причиной такой непогоды стал средиземноморский циклон, который активно атаковал европейскую часть России.

Ночью в расчистке дорог, находящихся в ведении ГУАД, было задействовано около 600 машин.

Ночью в расчистке дорог, находящихся в ведении ГУАД, было задействовано около 600 машин.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Согласно прогнозам, циклон принес с собой мокрый снег, метель, усиление южного ветра до 12-17 метров в секунду, а также ухудшение видимости на расстоянии до 500 метров. На дорогах ожидались снежные заносы, накат и гололедица.

Как оказалось, в городе за минувшие сутки выпало 20% месяной нормы осадков.

- Погода стоит крайне неустойчивая для декабря. Через наш регион проходит атмосферный фронт и его основной удар пришелся на центральные районы нашей области – это Нижний Новгород, Павлово, Дзержинск, - рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Как готовились дорожные службы

Перед прогнозируемым сильным снегопадом мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал поручение главам районов держать ситуацию на строгом контроле и перевести дорожные службы в режим повышенной готовности.

Так, коммунальные службы должны были подготовить максимальное количество техники для выхода на уборку улиц от снега, а ДУКам было поручено обеспечить оперативную работу дворников.

При уборке снега приоритет отдается магистралям и дорогам.

При уборке снега приоритет отдается магистралям и дорогам.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Улицы, мосты, тротуары и проезжие части в Нижнем Новгороде стали подготавливать к непогоде заблаговременно, обрабатывая их противогололёдными материалами. Например, помня горький опыт прошлых лет, когда на Мызинском мосту грузовой транспорт не смог въехать на крутую гору из-за гололеда, было принято решение несколько раз обработать его специальным реагентным составом, чтобы избежать образования накатов.

Каждая машина трижды провела расчистку закрепленной за муниципальным учреждением территории от снега.

Каждая машина трижды провела расчистку закрепленной за муниципальным учреждением территории от снега.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- С 17:00 началось прометание магистралей с одновременной обработкой. После чего на дороги вышла спецтехника для формирования снежных валов, которые позднее вывезут с дорог. Работа будет продолжаться круглосуточно, - сообщил вчера глава города.

Снегопад и ликвидация его последствий

Несмотря на масштабные работы по подготовке дорожных служб, снегопад всё равно сковал Нижний Новгород в 10-бальных пробках. По данным сервиса «2ГИС», машины не могли проехать не только в центре города, но и во всех других районах.

Вечером подрядчики использовали для обработки дорог 3558 тонн противогололедных материалов.

Вечером подрядчики использовали для обработки дорог 3558 тонн противогололедных материалов.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Возвращаясь с работы, нижегородцам пришлось стоять на улице Белинского, площади Лядова, проспекте Гагарина, площади Максима Горького, улице Родионова, Канавинском мосту, на Московскоом и Сормовском шоссе, проспекте Ленина, Комсомольском шоссе и на других участках.

Большую Покровскую замело. Фото: Сергей Михайлов.

Большую Покровскую замело. Фото: Сергей Михайлов.

Естественно, что, в свою очередь, нижегородцы остались недовольны этим фактом и стали массово жаловаться на качество уборки снега и наледи с дорог и дворовых проездов.

- Технику закупили, а результат опять ноль! Весь центр в снегу, только площадь Минина очистили до асфальта! Дворников тоже нет, тротуары все в снегу, люди вынуждены идти по дороге! – поделилась местная жительница Ольга Мамошкина.

Люди активно жаловались на то, что нечищенными остались тротуары и пешеходные дорожки, по которым горожане ели волокли ноги, проблемой стал и выезд из дворов, многие даже из подъездов вышли прямиком в сугробы – хоть бери лопату и иди самостоятельно расчищать путь.

К сожалению, ДУКи и ТСЖ не успели убрать снег везде. Фото: Алексей Андреев.

К сожалению, ДУКи и ТСЖ не успели убрать снег везде. Фото: Алексей Андреев.

Хотя были и те, кто всё-таки отметил, что техники на дорогах стало больше по сравнению с прошлыми годами, а дороги стали чище и безопаснее, но до идеала ещё далеко.

- Техника реально работает. Лично ехал через все районы с нижней части поднимался в верхнюю. Много техники. Так и должно быть. Но и, конечно же, что не стоит забывать про дворы, - написал нижегородец Павел Перетягин.

Дорожные службы просят автомобилистов не парковать машины на проезжих частях

Дорожные службы просят автомобилистов не парковать машины на проезжих частях

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Известно, что при уборке снега приоритет отдается магистралям и дорогам, которые наиболее востребованы и по которым ходит общественный транспорт. Затем дело доходит до подъездных путей, то есть менее значимых дорог. А вот за дворовыми территориями и проездами должны следить домоуправляющие компании и ТСЖ.

Коммунальщики продолжают бороться споследствиями снегопада.

Коммунальщики продолжают бороться споследствиями снегопада.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Часть нижегородцев заявила, что с утра 8 декабря на дорогах коммунальщиков или дворников было мало, словно сильный снегопад и вовсе не накрывал город. Однако снегопад в Нижнем Новгороде заставил дорожные службы трудиться и днем, и ночью. Техника на городских дорогах работает в полную силу и справляется со стихией как может.

Дорожные службы непрерывно борются со снегом

Прошедшей ночью в расчистке дорог, находящихся в ведении ГУАД, было задействовано 320 комбинированных дорожных машин, 27 автогрейдеров и 269 единиц прочей техники. Дорожные службы продолжают работу по приведению дорог в нормативное состояние.

С начала снегопада для обработки региональных дорог использовано около 10 тысяч тонн песко-соляной смеси: вечером подрядчики использовали для обработки дорог 3558 тонн противогололедных материалов, в ночь на 8 декабря - еще 6367 тонн.

Государственные, муниципальные и частные компании-перевозчики работают в штатном режиме.

Государственные, муниципальные и частные компании-перевозчики работают в штатном режиме.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Просим автомобилистов не парковать машины на проезжих частях, тротуарах и в проездах на дворовые территории, чтобы не препятствовать уборке дорожных служб, - подчеркнули в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Кстати, по прогнозам синоптиков, снегопад продлится до пятницы, 10 декабря.

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