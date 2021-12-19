Нижегородцев просят парковать авто так, чтобы не мешать уборке и вывозу снега

Власти Нижнего Новгорода призывают городским автолюбителей парковать свои машины только в разрешённых местах – там, где они не будут мешать уборке и вывозу снега. Об этом напоминает мэрия города в связи с последними прогнозами о сильном снегопаде, который уже идёт в Нижнем Новгороде и продлится всю ночь. В ведомстве также добавили, что за прошедшие двое суток с городских улиц вывезли более 24 тысяч кубометров снега.

Кроме того, по поручению нижегородского мэра Юрия Шалабаева была усилена работа дорожных рабочих и техники. В результате дополнительные дежурные бригады выйдут на улицы города для уборки снега ночью.

– Конечно, как и после любого большого снегопада, полностью избежать пробок невозможно, – признал Юрий Шалабаев. – В том числе это происходит из-за припаркованных в неположенных местах автомобилей, которые затрудняют проход автопоездов, прометающих трассы и дороги. Поэтому я ещё раз прошу нижегородцев соблюдать правила дорожного движения и парковаться только в разрешённых местах.

В мэрии Нижнего Новгорода напомнили, что жалобы на неудовлетворительную работу коммунальных служб можно направить в администрации районов и ДУКи.