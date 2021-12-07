10-балльные пробки сковали Нижний Новгород из-за снегопада Фото: c cайта 2ГИС

10-балльные пробки сковали Нижний Новгород из-за накрывшего его сильного снегопада. По данным сервиса "2ГИС", движение стоит в центре города и на многих других ключевых улицах.

Красным на карте отмечены, как и всегда, улица Белинского, площадь Лядова, проспект Гагарина, Мызинский мост, Окский съезд, площадь Максима Горького, улица Родионова, Канавинский мост, Московское шоссе, улица Бурнаковская, Сормовское шоссе и улица Коминтерна, проспект Ленина, Комсомольское шоссе и Комсомольская площадь, улица Новикова-Прибоя и другие участки.

Ранее мы передавали прогнозы о снегопаде: Нижегородское ГУ МЧС предупреждало население, что сильный снегопад, переходящий в мокрый снег, начнётся в областном центре и местами в районах региона с 14:00 до 17:00. Ветер усилится до 12-17 метров в секунду, начнётся метель, видимость ухудшится до 500 метров и менее. Возникнут гололедица, снежные заносы и накаты.

Нижегородские дорожные службы заранее были переведены в повышенный режим готовности. Улицы города обрабатывали противогололёдными материалами.