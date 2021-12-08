Сильный снегопад продолжится в Нижнем Новгороде и области 8 декабря

Сильный снегопад, переходящий в мокрый снег и дождь, продолжится в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области сегодня днём и вечером, 8 декабря. Об этом предупреждает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС". Кроме того, в некоторых районах региона может пройти ледяной дождь. Все эти факторы провоцируют образование гололедицы, снежных заносов и накатов.

ГУ МЧС региона также предупреждает о росте угрозы возникновения ЧС: обрывов ЛЭП, линий связи, нарушений работы систем ЖКХ, обрушений ветхих построек, увеличения числа ДТП и травматизма среди населения.

Это уже вторые сутки, в течение которых приволжская столицы претерпевает сложные погодные условия. Вчера, во время снегопада, скорость ветра усилилась до 12-17 метров в секунду, а видимость ухудшилась до 500 метров и менее.

Напомним, вчера Нижний Новгород встрял в 10-балльных пробках из-за мощного снегопада. Мы рассказывали, как город и его жители пережили непогоду. Нижегородцы активно делились впечатлениями в социальных сетях.