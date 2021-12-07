Станции метро «Сормовская» и «Варя» намерены построить до конца 2026 года

Две новых станции Сормовско-Мещерской ветки метро планируют построить в Нижнем Новгороде до конца 2026 года. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в МКУ «ГУММиД», планируется, что торги на разработку проектно-сметной документации будут объявлены в октябре следующего года.

Напомним, в сентябре вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил президенту о принятом решении касательно проекта строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде.

Строительство этих новых станций планируют вести с использованием инфраструктурных кредитов. Будет продлена не только Сормовско-Мещерская, но и Автозаводская ветка. В планах строительство станций у Оперного театра и на площади Сенной.

В общей сложности, на развитие метрополитена планируется направить 56,5 миллиардов рублей. Конкретно на строительство станций «Варя» и «Сормовская» может уйти порядка 19,6 миллиардов рублей. Для того, чтобы построить эти две станции, тоннели необходимо продлить на 2,4 километра. Однако, с их вводом пассажиропоток на обозначенном направлении составит 7,8 миллионов человек в год.

В целом же, аналитики подсчитали, что ввод всех запланированных станций позволит увеличить пассажиропоток со 100 до 150 тысяч человек в день, то есть на 50%.

Отметим, что в 2022 году в областном центре планируют вводить новую интеллектуальную транспортную схему. Одна из ключевых ролей будет отдана подземному и наземному электротранспорту. Так, до 2026 года планируется построить 24 километра новых трамвайных путей, а также закупить 202 трамвая и 157 троллейбусов. Стоимость реализации проекта реформирования системы пассажирского транспорта в Нижегородской области оценивается в 117 миллиардов рублей.