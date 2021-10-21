117 млрд рублей будет стоить реформа общественного транспорта в Нижегородской области

Стоимость реализации проекта реформирования системы пассажирского транспорта в Нижегородской области оценивается в 117 млрд рублей. Соответствующее заявление сделал глава регионального минтранса Павел Саватеев на заседании Законодательного Собрания, состоявшемся 21 октября.

По его словам, реформа рассчитана до 2026 года Она затронет все виды транспорта, но упор будет делаться на городской электротранспорт.

- Важнейшим аспектом реформы является ее комплексный характер. Разработка цифровой маршрутной сети позволит оптимально распределить пассажиропоток по всем видам транспорта, решить проблему задублированности и обеспечить мультимодальный принцип на всей дорожной сети, в том числе межмуниципального сообщения, - сказал он.

В рамках модернизации планируется закупить 202 трамвая, а еще157 троллейбусов. В областном центре запланировано строительство 24 километров новых трамвайных путей – в Сормовском и Приокском районах, а также продление веток метро.

Ранее сообщалось, что строительство трамвайных путей в Сормове обойдется в 4 млрд рублей.