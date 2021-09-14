Хуснуллин заявил о строительстве метро в Нижнем Новгороде

О том, что в Нижнем Новгороде планируется продолжить строительство метро, говорят уже не первый месяц. И вот сегодня вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о принятом решении по этому вопросу. Об этом чиновник сообщил на совещании президента с членами правительства.

-Приняты решения по нескольким проектам, - заявил Марат Хуснуллин. - В Нижнем Новгороде была хорошая комплексная программа подготовлена, по метро в Челябинске принято решение, дорабатываем вопрос по Красноярску.

Напомним, в последнее время рассматривалось несколько направлений строительства метро. Приоритетным эксперты называли станцию метро «Сенная» в верхней части города.