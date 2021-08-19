Нижегородская область получит инфраструктурный кредит на развитие метро и южных территорий

Нижегородская область стала первым регионом России, который получит инфраструктурный кредит. Средства будут выделены на строительство метро, развитие южных территорий и исторического центра Нижнего Новгорода.

Как сообщили в НРО «Единая Россия», правительственная комиссия под руководством зампреда Марата Хуснуллина одобрила проект развития территорий, представленный регионом. Таким образом, на первом этапе Нижегородская область получит 8,373 млрд рублей на обеспечение инженерными коммуникациями южных территорий. Речь идет, в том числе, о строительстве водозабора. Все это нужно для того, чтобы в дальнейшем построить жилье на этих территориях. Кроме того, средства пойдут и на строительство станции метро «Сенная». Проект строительства этой станции могут начать корректировать уже в этом году.

Общая стоимость комплексного проекта составляет около 410 млрд рублей, 75% из которых – внебюджетные инвестиции. На следующих этапах реализации проекта тоже планируют задействовать инфраструктурные облигации.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, развитие южных территорий даст около 2,3 миллиона квадратных метров жилья. В отдельное мероприятие выделено строительство дублера проспекта Гагарина.

- Комплексная заявка включает в себя редевелопмент исторического центра с формированием речного фасада города, реформу общественного транспорта с опорой на внеуличный общественный транспорт – метрополитен и наземный электротранспорт. На первом этапе необходимо снять инфраструктурные ограничения для дальнейшей реализации проекта, - заметил он.