Уже 350 тысяч нижегородцев сделали прививку от коронавируса

На сегодняшний день, 31 мая, в Нижегородской области сделали прививку от новой коронавирусной инфекции уже 350 тысяч человек. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Instagram.

– После вакцинации не зафиксировано ни одного тяжёлого осложнения или летального исхода, – прокомментировал чиновник, а затем поблагодарил нижегородцев за осознанность и совместную борьбу с COVID-19.

Кстати, сейчас в реанимациях нижегородских больниц находится 130 человек с коронавирусом. Также стало известно, что в последнее время выросло количество тяжёлых пациентов трудоспособного возраста. Так, в феврале эта цифра составляла 29%, а в мае увеличилась до 41%.

Напомним, вакцинироваться от коронавируса можно не только в поликлиниках, но и в торговых центрах. Сейчас прививочные пункты открыты в ТРК «Небо», в ТРК «Индиго», в ТРЦ «Седьмое небо», в ТРЦ «Фантастика».

Ещё один пункт вакцинации работает в фойе Нижегородского театра драмы имени Горького на улице Большая Покровская.

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