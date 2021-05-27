17 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 27 мая, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 17 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 3 571 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране, но стоит отметить, что показатели заболеваемости значительно снизились. С середины февраля суточное число заражённых не превышало 400 человек, затем долгое время не превышало 200 человек, а последние недели – 150. За минувшие сутки выявили 144 новых заражённых.

Напомним, чуть ранее мы сообщали, что режим обязательной самоизоляции для беременных нижегородок продлили до 30 июня. Кроме того, сегодня в указ "О введении режима повышенной готовности" ввели новые послабления коронавирусных ограничений.

Также в Нижнем Новгороде откроют ещё три пункта вакцинации от коронавируса. По информации от 25 мая, уже 333 тысячи нижегородцев привилисть от ковида.

За первый день работы мобильного пункта вакцинации в ПИМУ привилось более 60 человек.

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