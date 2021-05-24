Свыше 60 нижегородцев привилось в первый день работы мобильного пункта вакцинации в ПИМУ

В первый день работы мобильного пункта вакцинации в Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ), 20 мая, прививание прошло более 60 жителей Нижнего Новгорода. Работу проводили специалисты городской поликлиники №1 Приокского района. Данными на этот счёт поделился ректор ПИМУ Николай Карякин.

– С 20 мая у нас в университете работает мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Вакцинация будет проходить каждый четверг, с 14:00 до 16:00, по адресу: улица Медицинская, 3а, – проинформировал он.

И добавил, что в мобильном пункте прививают сотрудников ПИМУ, российских студентов, их родственников и всех желающих. Для прохождения вакцинации необходимо записаться по телефону: 8(952)-44-52-98 (заведующий медпунктом ПИМУ Батракова Елена Петровна). А при себе требуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

– Призываю всех нижегородцев обязательно сделать прививку от коронавируса! Сам я привился ещё в ноябре 2020 года, на этапе испытаний первой российской вакцины от коронавируса "Спутник-V", – заявил Николай Карякин. – После второй аппликации неоднократно проверял уровень антител: он достаточно высок до сих пор. У меня всё прошло практически без побочных эффектов, хотя не стоит удивляться боли в месте укола, общему недомоганию и повышению температуры, ломоте в теле. Это естественные последствия, которые, как правило, быстро проходят, здесь всё зависит от индивидуальных особенностей, поэтому важно проконсультироваться с врачом.

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