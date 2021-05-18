Ещё три пункта вакцинации от коронавируса откроются в Нижнем Новгороде

Новые пункты вакцинации от коронавируса откроются в Нижнем Новгороде. Сейчас более 312,5 тысяч нижегородцев уже сделали прививку от COVID-19, из них свыше 252 тысяч получили оба компонента вакцины. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сделать прививку можно будет в Сормовском районе – в детской поликлинике №19 и детской клинической больнице №27 «Айболит», а также в Канавинском районе – там мобильный пункт вакцинации появится в торговом центре «Мебельный базар».

Правда, эти пункты вакцинации будут доступны только для совершеннолетних нижегородцев. Такой способ позволит вакцинироваться тем людям, которые приходят в медучреждения с детьми.

- Каждый вторник с 10:00 до 12:00 здесь будет работать прививочная бригада, - подчеркнул главврач больницы «Айболит» Андрей Железнов. - Вакцинируем как «Спутником-V», так и «ЭпиВак-Короной». У нас можно сделать и первую, и вторую постановку вакцины.

Уточним, что сделать прививку от COVID-19 на базе детской поликлиники №19 по адресам улица Гордеевская (№40) и улица Есенина (46) можно 19 и 26 мая с 13:00 до 16:00.

Кроме того, массовая вакцинация студентов-медиков пройдет 20 мая в медицинском пункте ПИМУ. Для того чтобы попасть на вакцинацию необходимо предварительно записаться по телефону 465-13-27.

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