Послабление коронавирусных ограничений в Нижнем Новгороде 27 мая 2021: как изменится работа музеев и кружков

Послабление коронавирусных ограничений в Нижнем Новгороде 27 мая 2021: как изменится режим работы музеев и кружков Фото: Алиса ТИТКО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес очередные изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». В основном, они касаются работы музеев, зоопарков и организаций дополнительного образования. Рассказываем, какие послабления коронавирусных ограничений введут в Нижнем Новгороде 27 мая 2021.

- Сегодня было решено скорректировать порядок работы ряда организаций и проведения публичных мероприятий, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – В то же время нельзя забывать, что угроза распространения инфекции сохраняется. И тут уже развитие ситуации будет зависеть от каждого из нас. Прежде всего, я говорю о вакцинации. Чем скорее будет сформирован коллективный иммунитет, тем быстрее мы сможем вернуться к нормальной жизни.

В соответствии с изменениями в указ, послабления коронавирусных ограничений в Нижнем Новгороде с 27 мая 2021, коснутся, прежде всего, организаций дополнительного образования и спортивных секций. Теперь на открытых площадках там сможет заниматься 50 человек вместо 25.

Кроме того, теперь можно будет получить согласование на памятные организации численностью до 150 человек. Для сравнения, ранее было не более 50 человек. Коснутся изменения и работы конгрессно-выставочных мероприятий – теперь число посетителей там увеличится до 100 человек.

- Число посетителей в музеях и зоопарках будет рассчитываться исходя из 1 человека на 5 квадратных метров, а не на 10 квадратных метров, как было ранее, - говорится в указе. - Одновременно с этим число посетителей в группах увеличивается с 5 до 15 человек. Отменяется норма о посещении зоопарков только по электронным билетам, проданным более чем за 3 часа до времени посещения.