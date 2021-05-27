Антибиотик обнаружили в мясной продукции в Нижегородской области

В мясной продукции в Нижегородской области обнаружили антибиотик. В частности, в образце замороженной свиной печени был выявлен хлортетрациклин, сообщает Нижегородский референтный центр.

Информация об этом передана в Россельхознадзор, чтобы ведомство приняло меры по отношению к производителю.

Для потребителя наличие антибиотика в продукции опасно тем, что он может вызывать сильные аллергические реакции, вплоть до отека. Особенно опасна такая пища для людей, у кого есть проблемы с желудком: антибиотик вызывает раздражение слизистых этого органа, обостряет язвенные и предъязвенные состояния. Также возможны нарушения в работе печени, почек, желчного пузыря, реакции со стороны нервной и кровеносной систем при индивидуальной непереносимости.

Чтобы минимизировать риск покупки некачественного мяса, специалисты рекомендуют приобретать подобную продукцию у проверенных продавцов на санкционированных рынках. Обращайте внимание на маркировку с наименованием продукции и составом, датой изготовления.

«Если приобретается туша или часть туши животного, надо проверить наличие оттиска ветеринарного клейма. Спрашивайте ветеринарные справки», - рекомендуют специалисты Нижегородского референтного центра.