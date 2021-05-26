333 тысячи нижегородцев привились от коронавируса

333 тысячи жителей Нижегородской области уже привились от коронавируса. Об этом вчера, 25 мая, в своём Instagram-аккаунте (@melikdavidmsk) сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
– Спасибо, что боретесь вместе с нами, – поблагодарил он привившихся.
А также поделился прочими статистическими данными:
– Число тяжёлых пациентов растёт – за сутки 12 человек перевели на аппараты ИВЛ. Кроме того, ежесуточно стала расти доля молодых в структуре заболевших (28-50 лет) на 1,5%.
В заключение министр добавил, что способ остановить негативную тенденцию заболеваемости в Нижегородской области один – это вакцинация против COVID-19.
Напомним, ранее мы рассказывали, что диспансеризация нижегородцев, перенёсших COVID-19, начнётся 1 июня.
Кроме того, в Нижнем Новгороде откроют ещё три пункта вакцинации от коронавируса. За первый день работы мобильного пункта вакцинации в ПИМУ привилось более 60 человек.
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