333 тысячи нижегородцев привились от коронавируса

333 тысячи жителей Нижегородской области уже привились от коронавируса. Об этом вчера, 25 мая, в своём Instagram-аккаунте (@melikdavidmsk) сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

– Спасибо, что боретесь вместе с нами, – поблагодарил он привившихся.

А также поделился прочими статистическими данными:

– Число тяжёлых пациентов растёт – за сутки 12 человек перевели на аппараты ИВЛ. Кроме того, ежесуточно стала расти доля молодых в структуре заболевших (28-50 лет) на 1,5%.

В заключение министр добавил, что способ остановить негативную тенденцию заболеваемости в Нижегородской области один – это вакцинация против COVID-19.

Напомним, ранее мы рассказывали, что диспансеризация нижегородцев, перенёсших COVID-19, начнётся 1 июня.

Кроме того, в Нижнем Новгороде откроют ещё три пункта вакцинации от коронавируса. За первый день работы мобильного пункта вакцинации в ПИМУ привилось более 60 человек.

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