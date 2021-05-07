Свыше 50 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Нижегородскую область 7 мая

Сегодня, 7 мая, в Нижегородскую область поступила 51 тысяча доз вакцины от коронавируса «Спутник-V». Кампания по вакцинации ведется активно и не затихает даже в майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Вакцина будет распределена по медорганизациям и уже завтра доставлена в вакцинальные пункты, - подчеркнули представители регионального министерства здравоохранения.

В настоящее время уже более 289, 5 тысяч человек привились от коронавируса. При этом свыше 204 тысяч из них уже успели получить оба компонента вакцины.

Кстати, всего в Нижегородский регион поступило более 396 тысяч комплектов вакцины.

- Только вакцинация и массовый коллективный иммунитет позволит нам переломить ситуацию с коронавирусом, не допустить третьей волны и без значительных ограничений провести 800-летие Нижнего Новгорода в августе 2021 года, - поделился министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, на данный момент вакцинация от коронавируса проводится в 139 пунктах, которые расположены в 78 медицинских учреждениях. Прививки от коронавируса также делают в четырех торговых центрах на территории региона: в ТРК «Небо», в ТРК «Индиго», в ТРЦ «Седьмое небо» и в ТРЦ «Фантастика».

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