10 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 28 апреля, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 10 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 3 152 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Стоит отметить, что показатели заражения постепенно снижаются. С середины февраля суточное число заражённых не превышало 400 человек, затем — 250, а последние дни — 200. За минувшие сутки выявили 179 новых заражённых.

Напомним, в регионе продлили режим обязательной самоизоляции для беременных нижегородок до 31 мая.

А родителям воспитанников детских садов разрешили присутствовать на выпускных в дошкольных образовательных учреждениях.

Кроме того, с 1 мая нижегородцам, прибывающим из-за рубежа, нужно сдавать два ПЦР-теста на COVID-19.

Отметим, что 257 тысяч жителей Нижегородского региона уже прошли вакцинацию от коронавируса.

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